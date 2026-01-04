En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este domingo, 4 de enero de 2026. Lee tu predicción del día y averigua cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo.

Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz domingo! La Luna en Leo se enfrenta a Plutón en Acuario, recordándonos que podemos brillar en situaciones sociales tensas y que cada interacción es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Horóscopo para Aries

Tu corazón late con fuerza, motivándote a liberar toda tu creatividad. En el ámbito social, podrían aparecer tensiones que te animen a introspeccionar. Este periodo te facilita una mejor comprensión de ti mismo y te permite ajustar tus acciones para que reflejen tu verdadera esencia.

Horóscopo para Tauro

Tu creciente deseo de lograr más puede impactar a tu familia, ya que les ofreces menos tiempo y atención. Involúcralos en tus objetivos: ellos son el núcleo de tu existencia y la motivación que te ayuda a alcanzar tus metas con éxito.

Horóscopo para Géminis

La posibilidad de trasladarte a otra ciudad es tentadora, pero requerirá que reconsideres tu manera de pensar y que te enfrentes a un aprendizaje significativo. Además, podrías considerar la opción de seguir una carrera que transformará tu vida y te brindará nuevas oportunidades de desarrollo.

Horóscopo para Cáncer

Te centrarás en temas financieros, lidiando con dificultades al interactuar con socios comerciales. Será fundamental establecer tácticas para salvaguardar tus intereses y adoptar medidas que te ayuden a aprovechar oportunidades, garantizando resultados favorables y consolidando tu situación.

Horóscopo de Leo

Tus habilidades de liderazgo brillarán, pero una persona carismática pondrá a prueba tu autoridad, lo que te llevará a pensar en tu manera de actuar. Esta experiencia te anima a reevaluar cómo utilizas tu poder personal y a buscar una conexión más consciente y significativa en tus relaciones.

Horóscopo de Virgo

Tu rutina diaria, que abarca desde la salud hasta el empleo y las actividades cotidianas, puede resultar abrumadora. Esta intensidad te hace reflexionar sobre la necesidad de conectar con tu ser interior, atender tu bienestar espiritual y buscar momentos de descanso que te ayuden a mantener tu energía ante el constante ajetreo.

Horóscopo de Libra

Hoy tu energía poderosa puede motivar transformaciones en quienes te rodean. Tendrás el deseo de estar cerca de amigos que resuenen con tu energía y tu forma de expresarte. Sin embargo, no olvides valorar a quienes están a tu lado y reconocer lo significativo que es su apoyo en tu vida.

Horóscopo de Escorpio

A pesar de que logres el éxito, tu familia demandará un mayor nivel de compromiso, lo que podría hacerte reconsiderar tus metas en la vida. Conservar tu autoridad será complicado, pero explorar las motivaciones más profundas detrás de tus objetivos exigirá una transformación esencial.

Horóscopo para Capricornio

Tus tácticas financieras te brindan una ventaja, pero es fundamental considerar las necesidades de tus socios comerciales. No intentes ejercer control absoluto; en su lugar, enfócate en mejorar tus resultados económicos sin dañar las relaciones. De esta manera, podrás acceder a tu auténtico poder personal.

Horóscopo para Sagitario

Apuntas tu flecha con firmeza, manteniendo tu dirección como un hábil arquero. No obstante, enfrentarás interrogantes que te instan a reconsiderar tu trayectoria. Deja que estas vivencias te aporten valor, brindándote una mayor sabiduría y acceso a respuestas más profundas.

Horóscopo para Acuario

La energía magnética de Plutón intensifica tu capacidad de atraer a los demás, pero ten presente que no eres perfecto. Valorar el papel que juegan los demás en tu vida la hará más plena. Involúcrate más en tus relaciones para fortalecer esos lazos.

Horóscopo para Piscis

En el ámbito laboral, es crucial que dirijas toda tu atención. Presta atención a los temas que te inquietan internamente para que no te controlen. Si lo consideras necesario, solicita apoyo y utiliza enfoques organizados que te ayuden a progresar de manera efectiva mientras trabajas en tus procesos más profundos.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : desde febrero, con Saturno y Neptuno en tu signo, el año te pide asumir responsabilidad tanto por lo que deseas como por tu mundo interior actuando desde tu propósito más auténtico. Habrá renuncias necesarias, pero al avanzar verás cuánto construyes gracias a tu compromiso espiritual.

Tauro : de septiembre a diciembre, los tránsitos de Venus revelan secretos o silencios en pareja, invitándote a revisar lo que realmente los une. Si estás solo, podrías reencontrarte con una herida antigua que pide comprensión. Al final elegirás vínculos auténticos, intensos y emocionalmente sanadores.

Géminis : las largas estadías de Mercurio en signos de agua te invitan a explorar tus emociones a través de sueños, terapias o estudios espirituales. Desde fines de abril, con Urano impulsándote, brillará tu originalidad: comunicarás con frescura y serás puente de ideas para un mundo en cambio.

Cáncer : por la influencia de Júpiter, la primera mitad del año desbordarás conocimiento y sabiduría, revelando tu capacidad para inspirar y enseñar con ternura. Entre junio y comienzos de agosto, gracias a Mercurio, renovarás tu manera de comunicarte para expresar mejor lo que sientes.

Piscis : entre febrero y fines de abril, Mercurio en tu signo te invitará a revisar ideas y palabras, acercándote a lenguajes simbólicos que expresen mejor tu mundo interior. Desde febrero, con Saturno en tu casa del dinero, verás frutos del esfuerzo de los últimos tres años: tu base económica se afirma.

Acuario : desde fines de abril, con Urano, transitando en Géminis, llega una etapa creativa: explorarás nuevos lenguajes, tecnologías y hobbies. Podrían surgir romances inesperados o incluso deseos de hijos. Será un tiempo para reinventarte, jugar más y abrirte a posibilidades sorprendentes.

Leo : júpiter en tu signo en la segunda mitad del año enciende un fuego sagrado que marca un nuevo ciclo. Recuperas la confianza y tu luz inspira a otros. Tus talentos, tu creatividad y todo lo que amas expresar se vuelven puente para celebrar la vida y honrar el presente.

Virgo : durante este ciclo, Mercurio, tu regente, transitará por largo tiempo signos de agua, invitándote a conectarte con las emociones y actuar desde la vulnerabilidad en lugar de la operatividad. Así aprenderás a ser más profundo, intuitivo y humano en tus pensamientos y manera de vincularte.

Libra : a partir de febrero, con Saturno en tu signo opuesto, las relaciones pedirán madurez y compromiso real. Entre agosto y diciembre, gracias a los tránsitos de Venus, revisarás qué significa para ti la felicidad, entendiendo que la belleza nace de tu conexión interior y del vínculo contigo mismo.

Escorpio : el último cuatrimestre será el más intenso: Mercurio y Venus retrogradarán en tu signo y abrirán una etapa decisiva. Tus ideas, tu autoestima y tus vínculos entrarán en revisión. Será un llamado a mirar el pasado, revelar nudos emocionales y permitir un resurgimiento renovador.

Sagitario : durante la primera mitad del año, Júpiter en Cáncer te llevará a explorar tus raíces y emociones, recuperando tu historia. Cuando ingrese en Leo, renacerán tu entusiasmo y confianza: te expresarás con grandeza, honrarás tus deseos y tu liderazgo inspirará a quienes te rodean.