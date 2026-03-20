El primer mercurio retrogrado de 2026 comenzó el 26 de febrero y termina el viernes 20 de marzo. Este tránsito se dio sobre la constelación Aries y se vivió como un periodo de impulsividad emocional, decisiones apresuradas y dificultades para comunicar en tus vínculos. Este tipo de tránsitos astrológicos causan un revuelo en casi todas las personas sin importar el signo que los rige, dado que predispone las energías de una manera particular, promoviendo un clima de tensión y conflicto. Al estar retrogradando en Aries, este tránsito afectó de forma directa todo lo relacionado con las decisiones impulsivas, por lo que pudieron haberse dado malentendidos y problemas en la comunicación. A su vez, muchos pudieron haber experimentado una especie de niebla mental o agotamiento extremo, así como también dificultades para dormir, como insomnio. En algunos casos, este clima también favorece la reaparición de situaciones del pasado, como exparejas o amistades fallidas. Muchos usuarios también reportan más caídas en plataformas de uso social, fallas tecnológicas e incluso mal funcionamiento de dispositivos como celulares. Este tránsito llega a su fin el 20 de marzo y queda estacionario de forma directa en Piscis. Con esto vendrá mayor claridad, resolución progresiva de conflictos recientes, una mejora en la comunicación, aunque con un enfoque más emocional que racional, y el cierre de temas que afectaron durante estas últimas semanas. No obstante, como aún se sentirá la sombra de Mercurio retrógrado mientras todo se termina de asentar, algunas tensiones podrían persistir. Se esperan dos retrogradaciones más de Mercurio en las siguientes fechas: