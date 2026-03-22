El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial cuáles pueden ser las consecuencias para jubilados y pensionados si reciben avisos de cobro y no los responden en tiempo y forma. Según especificaron las autoridades, las normativas vigentes autorizan a la agencia recaudadora a retener, si así se decide, un porcentaje de determinados ingresos provenientes de sus prestaciones mensuales cómo parte del proceso para saldar deudas pendientes. Cuando IRS decide efectivizar la medida y aplicar un embargo sobre este tipo de prestaciones, a través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales tiene aval para retener hasta el 15% de los pagos de forma continua, hasta que se salde el total de la deuda. Esta sanción puede aplicarse sobre ciertos beneficios del Seguro Social -como los de jubilación-, pero también sobre ingresos de anualidades por la jubilación federal de la Oficina de Gestión de Personal y sobre los pagos a contratistas o vendedores federales. La agencia recaudadora enfatiza en la importancia de contestar lo antes posible los avisos de cobro y el aviso de intención de embargo sobre esta prestación para evitar llegar a la instancia de que se bloquee el dinero o cualquier otra propiedad sobre la que se haya emitido un gravamen. Abordar el problema de forma previa permite trabajar a tiempo en soluciones alternativas, como un plan de pago a plazos. La sanción podría quedar sin efecto en cuando tiene lugar alguna de las siguientes situaciones Si la medida se levanta por cualquier motivo que no sea el primero, es esencial pagar cuanto antes para evitar que vuelva a imponerse.