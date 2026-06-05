Según la página oficial del IRS, un pasatiempo se diferencia de un negocio en tanto la intención de obtener ganancias.

El Internal Revenue Service (IRS) tiene una sección en su página web oficial en la que comparte consejos tributarios para que los contribuyentes estadounidenses no cometan errores sin conocer las normas. Uno de los más recientes, es sobre cuándo un pasatiempo pasa a ser un negocio.

Esto es importante porque se deben declarar los posibles ingresos de forma correcta y la falta de cumplimiento con las obligaciones fiscales podría derivar en multas y avisos del IRS.

Esto es importante porque se deben declarar los posibles ingresos de forma correcta El Cronista

IRS vigila uno por uno a ciudadanos y extranjeros que generen ingresos con estas actividades: ¿Cómo se diferencia un pasatiempo de un negocio?

Según la página oficial del IRS, un pasatiempo se diferencia de un negocio en tanto la intención de obtener ganancias. Los negocios se llevan a cabo con el objetivo de generar beneficios económicos, pero un pasatiempo se realiza por recreación, placer personal o entretenimiento.

Para determinar en cuál de los dos encaja una actividad, IRS comparte una serie de criterios para identificar un negocio:

La actividad se lleva a cabo de forma organizada y profesional

Se mantienen registros contables y financieros

La persona depende de esos ingresos para vivir

Existen expectativas de obtener ganancias

La actividad generó beneficios en años previos

También influyen la cantidad de tiempo y esfuerzo que se invierte, y de si el contribuyente tiene conocimientos o experiencia para convertirla en rentable.

¿Cómo se debe declarar según el tipo de ingreso?

Aunque todo ingreso obtenido debe declararse ante el IRS, pero no de la misma forma. En el caso de los pasatiempo, se debe informar en el Schedule 1 con el Formulario 1040, en la línea 8, como “otros ingresos”. Usualmente, no está sujeto al impuesto por trabajo independiente (self employment tax) y vale aclarar que los gastos asociados al mismo no son deducibles.

Por otro lado, si es un negocio, los ingresos y gastos se deben reportar como una actividad comercial. Para ello se utilizan formularios específicos para trabajadores independientes, generalmente el Schedule C. En este caso es posible deducir gastos ordinarios y necesarios relacionados con la actividad, y además las ganancias pueden estar sujetas al impuesto por trabajo independiente.

¿Qué actividades podría vigilar IRS en busca de irregularidades?

Se incluyen todas las de esta lista: