El sarro visible en el inodoro es uno de los problemas más frecuentes en los hogares, pues se acumula de manera constante y silenciosa generando manchas amarillas antiestéticas difíciles de eliminar. Si bien existen diversos productos que pueden comprarse para combatirlas, hay un ingrediente de cocina en particular que destaca por su efectividad para este mismo fin, posicionándose como una solución práctica y casera: el vinagre. Cada descarga realizada, deja sobre las paredes y el fondo del inodoro minerales propios del agua -como calcio y magnesio- que se adhieren, se acumulan y se endurecen, formando lo que conocemos como sarro. La acidez del vinagre permite disolver las partículas adheridas en poco tiempo, por lo que al aplicarse sobre la superficie perjudicada permite acelerar el proceso de limpieza. De no contar con vinagre en el hogar, el limón es otra gran opción a la que se puede recurrir, pues este ingrediente es sumamente popular al momento de desincrustar la suciedad acumulada y agilizar la limpieza. Su acidez actúa sobre los restos de sarro y contribuye a disolver estos minerales, además de ayudar a neutralizar malos olores.