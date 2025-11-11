El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que depositará más de 50,000 dólares en las cuentas bancarias de los ciudadanos que cumplen una serie de requisitos. Estos pagos corresponden a una prestación federal y busca asistir económicamente a quienes precisan del dinero.

Los beneficiarios de dicha asistencia pueden consultar cuándo recibirán el depósito a través de un sitio web con sus datos personales.

Confirmado: el Gobierno depositará más de 50,000 dólares en estas cuentas bancarias

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos entrega todos los meses los pagos correspondientes a la jubilación. Cada beneficiario tiene su propia prestación y la cantidad de dinero puede variar. Quienes se jubilaron a los 70 años cobran el monto más alto del programa.

Actualmente, estos usuarios reciben un cheque de estímulo de 5,108 dólares por mes. Esto equivale a un total de 61,296 dólares anuales.

Con la actualización más reciente de SSA, los depósitos se realizan directamente en las cuentas bancarias de los ciudadanos, ya que los cheques en papel perdieron vigencia en septiembre.

¿A cuánto aumento el Seguro Social en el 2026?

A pesar del cierre del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades del Seguro Social anunciaron el ajuste que regirá en el 2026. Se trata de un aumento del 2.8% que se aplicará sobre todas las jubilaciones.

Esto equivale, aproximadamente, a un total de 56 dólares extra por prestación. El aumento comenzará a regir a partir del 1 de enero y se aplicará todos los jubilados sin importar su edad de retiro.

¿Cuál es el beneficio máximo que paga SSA?

Las autoridades federales brindan tres opciones diferentes de retiro. Cada una de ellas equivale a la cantidad de años que un beneficiario aportó al programa mediante impuestos federales.