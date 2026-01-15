Cada vez falta menos para que Estados Unidos inicie su temporada de presentación de impuestos 2026 y, en ese sentido, conocer las conductas al preparar la declaración que pueden devenir en una multa de la agencia resulta fundamental.

En ese marco, un aspecto que todos los profesionales de impuestos -abogados, especialistas contables, agentes inscritos o cualquier otra persona que cobre por armar la declaración- deben tener en consideración para evitar sanciones es cumplir con los puntos administrativos obligatorios que exige IRS, de lo contrario, podrán aplicarse multas por cada incumplimiento.

IRS no dejará declaración sin revisar y multará a quienes hagan esto

De acuerdo con las normativas fijadas por el IRC, en esta temporada cuando un preparador no cumpla con las siguientes obligaciones al preparar una declaración de 2025, deberá pagar USD 60 por cada irregularidad, con un tope de USD 31,500. Cada multa y tope aplica de manera independiente a las siguientes categorías

Falta de entrega de copia al contribuyente

Falta de firma de declaración

No incluir el número de identificador de impuestos (PTIN)

No conservar una copia de la declaración

Preparar la declaración con información incorrecta

Negociar un cheque a nombre de otra persona

No ser diligente al determinar la elegibilidad de un contribuyente para los beneficios fiscales que reclama

“Te enviamos un aviso o carta si debes una multa y cobramos intereses mensuales hasta que pagues la cantidad que debes en su totalidad”, indica la agencia a estos profesionales.

IRS multará a los preparadores de impuestos que no cumplan con los requisitos administrativos obligatorios. Fuente: archivo.

Información importante sobre estas multas de IRS

En caso de que la multa se aplique por error, es posible solicitar un reembolso presentando el formulario 6118.

“Envía el formulario completo a la oficina del IRS que te mandó el extracto de facturación. Debes solicitar un reembolso dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que pagaste la penalización”, advierte el organismo.

Temporada de impuestos 2026: cuándo inicia y cuándo finaliza

Según lo comunicó el pasado 8 de enero la agencia gubernamental, la temporada de impuestos 2026 inicia formalmente el lunes 26 de enero y finaliza el miércoles 15 de abril.