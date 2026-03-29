El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos vinculados a una herencia cuando existen deudas impositivas pendientes. Aunque no se trata de un mecanismo automático, sí es una posibilidad concreta que puede activarse tanto por obligaciones del fallecido como del propio heredero. El punto clave está en el estado de la sucesión y en quién mantiene la deuda fiscal. Según las normas vigentes en Estados Unidos, el Internal Revenue Service puede intervenir cuando: En estos escenarios, el organismo puede avanzar sobre los bienes antes de que sean distribuidos. Durante el proceso sucesorio, el administrador o albacea tiene la obligación legal de pagar primero a los acreedores. En ese orden, el Internal Revenue Service cuenta con prioridad sobre la mayoría. Esto significa que: El alcance del IRS no se limita solo al fallecido. También puede actuar sobre quien recibe los bienes. Para la agencia, el derecho a heredar es un activo embargable, por lo que si el heredero tiene deudas: Este proceso suele darse mientras la sucesión está en curso, un período que puede extenderse durante varios meses. Las consecuencias dependen del nivel de deuda, pero incluyen: Todo esto forma parte de las herramientas legales que posee el Internal Revenue Service para garantizar el cobro de impuestos.