Una corte federal de apelaciones bloqueó una ley impulsada por California que exigía a los agentes federales que regulan la actividad inmigratoria el portar una identificación visible durante sus operativos. La decisión cambia el escenario para las detenciones de extranjeros en el estado y representa un nuevo antecedente para otras jurisdicciones que también buscaban limitar el accionar de estos funcionarios. El fallo, emitido por un panel de tres jueces del United States Court of Appeals for the Ninth Circuit que ordenó suspender la norma mientras el proceso judicial se lleva adelante. Esta ley para agentes federales del ICE había sido aprobada tras operativos migratorios masivos en el sur del estado y buscaba que todos los funcionarios se identificaran durante arrestos o redadas. Con la nueva decisión de la corte, este requisito quedó suspendido. De acuerdo con el tribunal, la ley interfería con el funcionamiento del gobierno federal, lo que viola un principio constitucional conocido como Supremacy Clause que establece que las leyes federales deben regir por sobre las estatales. Los jueces señalaron que los estados no pueden imponer normas que interfieran con las operaciones del gobierno nacional, incluso si esas reglas también aplican a funcionarios estatales. Esta decisión, podría impactar en diversos estados que intentaron aprobar leyes para regular los actos de los agentes migratorios, que igual que esta, podrían sufrir obstáculos legales. Al momento las autoridades estatales señalaron que se encuentran analizando la resolución judicial y evaluando los próximos pasos del proceso.