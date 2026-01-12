Autorizado por el Gobierno | Congelan todas las cuentas bancarias, dólares y bienes de estas personas. (Fuente: Archivo)

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos opera bajo un protocolo riguroso antes de proceder con el embargo de bienes y la intervención de las cuentas bancarias. Los contribuyentes que no atiendan los avisos previos enfrentarán severas repercusiones.

Es importante distinguir entre embargos y gravámenes; mientras que un gravamen representa un interés que se utiliza como garantía del pago de la deuda tributaria, el embargo implica la confiscación de bienes como forma de liquidar dicha deuda, según lo estipulado en el sitio oficial del IRS .

El IRS tiene la facultad de embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes en mora

El Código de Impuestos Internos (IRC) faculta la emisión de embargos para la recaudación de impuestos morosos. Sin embargo, antes de implementar esta medida, el IRS lleva a cabo cuatro acciones previas para notificar al contribuyente y permitirle saldar sus deudas.

Durante la temporada fiscal 2025, las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunciaron un enfoque más riguroso en las auditorías de los contribuyentes que presenten formularios sospechosos o información incorrecta. Estos cambios también se reflejaron en otros aspectos de la entidad fiscal, incluyendo el proceso de embargo.

Si la persona no responde a los avisos, la entidad fiscal tiene la potestad de embargar " cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal “. Para evitar que una propiedad sea embargada, esta debe estar excluida de la lista del Código de Impuestos Internos.

Cuatro condiciones indispensables para que el IRS lleve a cabo un embargo

El IRS le envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia (aviso de embargo) por lo menos 30 días antes de imponer el embargo.

El IRS determina el impuesto y le envía un Aviso y Demanda de Pago (una factura).

Usted no paga o rehúsa pagar los impuestos.

El IRS le envió un aviso por adelantado de un contacto de un tercero en donde se le notifica que el IRS se puede comunicar con terceros sobre la determinación o el cobro de la responsabilidad tributaria de usted.

¿Cómo verificar mis deudas pendientes con el IRS?

Un ciudadano estadounidense puede verificar si tiene deudas con el IRS accediendo al portal oficial irs.gov y dirigiéndose a la sección " View Your Account “. En este apartado, podrá iniciar sesión o crear una cuenta mediante ID.me para consultar su saldo pendiente, historial de pagos, intereses y multas.

Otra opción es revisar las cartas oficiales que el IRS envía por correo en caso de deudas pendientes. El IRS nunca notifica por teléfono, mensaje de texto ni email, por lo que esos medios pueden ser fraudulentos.

Adicionalmente, se puede solicitar una transcripción de cuenta desde irs.gov/individuals/get-transcript, para recibir el resumen por internet o por correo postal.

Asimismo, es posible comunicarse con el IRS al +1 (800) 829-1040, de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 7 p.m., teniendo a mano su número de Seguro Social y datos fiscales.