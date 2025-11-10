El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó los nuevos tramos impositivos para 2026, una actualización que llega junto con la Ley Única y Amplia (OBBB), una reforma fiscal que promete simplificar el sistema tributario, pero que también modificará la forma en que millones de contribuyentes calculan sus impuestos federales.

A partir del próximo año, los cambios en las tablas del IRS reflejarán los efectos acumulados de la inflación y una nueva estructura de deducciones que impactará de forma diferente a trabajadores asalariados, autónomos y familias con hijos.

Qué cambia en los impuestos federales del IRS para 2026

La Ley OBBB, aprobada durante el verano, redefine los tramos de ingresos y limita ciertas deducciones personales. Aunque la intención oficial es “modernizar” el sistema, los efectos serán mixtos: algunos verán alivio en sus pagos, mientras que otros podrían enfrentar mayores retenciones.

Entre las principales modificaciones se destacan:

Nuevos límites de ingresos para cada tramo fiscal.

Revisión de créditos familiares y deducciones estándar.

Cambios en el tratamiento de propinas, horas extras y beneficios laborales.

Nuevas reglas sobre gastos de transporte, cuidado infantil y beneficios del auto.

Algunas exenciones expiran en 2028, mientras que otras se vuelven permanentes.

Así quedan los tramos impositivos del IRS para 2026

Aunque el IRS publicará las cifras finales en los próximos meses, las proyecciones actuales estiman un ajuste del 3,2%, en línea con la inflación anual promedio.

10% Hasta $11,500 12% De $11,501 a $45,000 22% De $45,001 a $98,000 24% De $98,001 a $180,000 32% De $180,001 a $245,000 35% De $245,001 a $570,000 37% Más de $570,000

El mayor ajuste se concentra en los tramos medios, que agrupan a la mayoría de los trabajadores latinos y de clase media en Estados Unidos. Esto podría representar una ligera reducción en la carga fiscal, siempre que los ingresos no superen los $100,000 dólares anuales.

Cómo impactará la Ley OBBB en cada contribuyente

Empleados con salario fijo: los cambios en propinas y horas extras podrían elevar las retenciones automáticas , ya que ahora se incluirán más conceptos como ingreso gravable.

Familias con hijos: el crédito tributario por dependientes se mantiene, pero el beneficio por cuidado infantil se reducirá parcialmente desde 2026.

Autónomos y freelancers: tendrán un nuevo esquema de deducciones simplificado , aunque con límites más bajos y un crédito temporal del 10% sobre ingresos netos, válido hasta 2028.

Propietarios de vivienda: seguirán recibiendo deducciones por intereses hipotecarios, pero con topes regionales más estrictos.

Deducciones y créditos fiscales: lo nuevo para 2026