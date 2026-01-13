En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una modificación normativa que impacta a aquellos que realizan compras al contado consideradas sensibles por las autoridades federales. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la identificación de las personas involucradas en operaciones realizadas en efectivo y cerrar posibles vías de uso indebido.
Aunque el nuevo marco regulatorio completo aún no ha entrado en vigor, esta disposición ya adelanta controles adicionales y establece las bases para un sistema más riguroso que se implementará plenamente el próximo año.
¿Cuáles son las implicaciones del nuevo enfoque del Gobierno sobre las compras en efectivo?
La Red de Control de Delitos Financieros(FinCEN) ha renovado las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs), las cuales requieren la identificación de las personas reales detrás de las entidades utilizadas para adquirir propiedades en efectivo y sin financiamiento.
Estas disposiciones están vigentes desde el 10 de octubre de 2025 y permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.
La renovación se produce en consonancia con el aplazamiento de la futura Regla contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Inmuebles Residenciales, cuyo inicio ha sido reprogramado para el 1 de marzo de 2026. Durante este intervalo, las GTOs seguirán proporcionando información crucial sobre transacciones inmobiliarias realizadas a través de empresas pantalla.
¿Qué categorías de compras están siendo objeto de investigación?
- Transacciones que alcanzan o superan el umbral federal establecido.
- Operaciones realizadas mediante empresas o estructuras opacas.
- Propiedades adquiridas al contado, sin préstamo hipotecario.
Zonas de Estados Unidos donde se llevan a cabo investigaciones por compras en efectivo
El alcance territorial de la normativa permanece inalterado e incluye áreas de alto volumen en:
- California
- Florida
- Nueva York
- Texas
- Nevada
- Massachusetts
- Washington
- Illinois
- Colorado
- Connecticut
- Maryland
- Virginia
- Hawái
- Distrito de Columbia.
Los umbrales en los que aplican estos controles van desde los US$ 30,000 a los US$ 500,000.
¿Cuáles son las razones detrás del nivel de control del Gobierno?
- Para identificar a beneficiarios finales ocultos.
- Para proteger al sistema financiero de operaciones de riesgo.
- Para rastrear posibles flujos de dinero ilícito.