El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una modificación normativa que impacta a aquellos que realizan compras al contado consideradas sensibles por las autoridades federales. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la identificación de las personas involucradas en operaciones realizadas en efectivo y cerrar posibles vías de uso indebido.

Aunque el nuevo marco regulatorio completo aún no ha entrado en vigor, esta disposición ya adelanta controles adicionales y establece las bases para un sistema más riguroso que se implementará plenamente el próximo año .

¿Cuáles son las implicaciones del nuevo enfoque del Gobierno sobre las compras en efectivo?

La Red de Control de Delitos Financieros(FinCEN) ha renovado las Órdenes de Focalización Geográfica (GTOs) , las cuales requieren la identificación de las personas reales detrás de las entidades utilizadas para adquirir propiedades en efectivo y sin financiamiento.

Estas disposiciones están vigentes desde el 10 de octubre de 2025 y permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026 .

La renovación se produce en consonancia con el aplazamiento de la futura Regla contra el Lavado de Dinero para Transferencias de Bienes Inmuebles Residenciales, cuyo inicio ha sido reprogramado para el 1 de marzo de 2026. Durante este intervalo, las GTOs seguirán proporcionando información crucial sobre transacciones inmobiliarias realizadas a través de empresas pantalla.

Giro del Gobierno: Estados Unidos ahora investiga a todas las personas que hagan estas compras en efectivo

¿Qué categorías de compras están siendo objeto de investigación?

Transacciones que alcanzan o superan el umbral federal establecido .

Operaciones realizadas mediante empresas o estructuras opacas .

Propiedades adquiridas al contado, sin préstamo hipotecario.

Zonas de Estados Unidos donde se llevan a cabo investigaciones por compras en efectivo

El alcance territorial de la normativa permanece inalterado e incluye áreas de alto volumen en:

California

Florida

Nueva York

Texas

Nevada

Massachusetts

Washington

Illinois

Colorado

Connecticut

Maryland

Virginia

Hawái

Distrito de Columbia.

Los umbrales en los que aplican estos controles van desde los US$ 30,000 a los US$ 500,000.

¿Cuáles son las razones detrás del nivel de control del Gobierno?