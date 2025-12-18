Murió el dólar americano | Prohíben la compra-venta y todas las operaciones en estos 11 países (foto: archivo).

El Gobierno de los Estados Unidos anunció que modificará el billete de USD 100. Será actualizado en un proceso de rediseño a cargo de la Reserva Federal y la Oficina de Grabado.

Este nuevo billete promete implementar medidas avanzadas de seguridad para reducir la falsificación y mantener la relevancia del dólar en el mercado global.

El Gobierno modifica para siempre el billete de 100 dólares

El rediseño del billete de USD 100 ha sido confirmado por el Gobierno estadounidense, en conjunto con el Comité Directivo de Disuasión de Falsificación Avanzada (ACD) y el Servicio Secreto. La nueva versión, que reforzará las medidas de identificación y seguridad, estará disponible entre 2034 y 2038, según fuentes de la Reserva Federal.

El Gobierno confirmó que se emitirán nuevos ejemplares de 100 dólares. Fuente: Archivo.

Las modificaciones tienen como objetivo mantener la integridad y el valor de la moneda estadounidense. Asimismo, busca dificultar los intentos de falsificación. También queda pendiente si Benjamin Franklin seguirá siendo la figura del billete.

Fin del dólar: ¿Cuáles serán los próximos billetes en cambiar?

El rediseño del billete de USD 100 forma parte de un plan mayor para actualizar todas las denominaciones en circulación en Estados Unidos: