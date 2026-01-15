Las naciones miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han decidido abandonar su uso en transacciones comerciales del dólar estadounidense, que ha dejado de ser la moneda principal para operaciones internacionales en 11 países.

Esta decisión busca resignificar el valor de sus propias monedas, reducir la dependencia del dólar y mejorar la competitividad en los mercados de divisas.

Esta tendencia, conocida como “desdolarización”, ha cobrado impulso tras las sanciones impuestas de Estados Unidos a Rusia en 2022. Los países que adoptan esta postura pueden alterar significativamente el equilibrio económico global.

Los países que abandonan el dólar y adoptan nuevas monedas

Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania, países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han iniciado un proceso para reducir la utilización del dólar en sus transacciones transfronterizas.

Con un 85% de las transacciones transfronterizas ya efectuadas en moneda local, los líderes de la CEI han indicado que esta medida refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales.

Se despide el dólar: prohíben todas las transacciones y el uso de los billetes en 11 países

Objetivo de reducir el uso del dólar en grandes transacciones financieras:

Fortalecer sus monedas locales en el mercado de divisas.

Evitar los efectos adversos de las sanciones internacionales.

Diversificar sus reservas con activos como el oro.

uso de monedas nacionales

Impacto de la desdolarización en el comercio global

La desdolarización implica un cambio profundo en el sistema financiero internacional. Al disminuir la dependencia del dólar, los países de la CEI podrían:

Reducir la influencia de Estados Unidos en la economía global.

Crear nuevos mercados basados en monedas locales.

Generar mayor estabilidad para sus economías ante fluctuaciones del dólar.

su valor podría verse afectado

la moneda estadounidense podría ir perdiendo relevancia en los próximos años