La Administración del Seguro Social (SSA) especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los adultos mayores que desean dar inicio a sus beneficios por jubilación.

En ese sentido, además de cumplir con la edad necesaria para presentar la solicitud, se requiere haber acumulado al menos la cantidad mínima de años de trabajo exigidos y, consecuentemente, haber reunido el mínimo de créditos durante el historial laboral.

Prohíben la jubilación a todas las personas que no trabajaron al menos esta cantidad de años

El organismo gubernamental exige un mínimo de 40 créditos para poder reclamar el inicio de estas prestaciones.

Como SSA entrega como máximo 4 créditos anuales -uno por cada un monto de ganancias específicas alcanzado según el año, en 2025 esta cifra es 1,810-, quienes ganen anualmente el monto más alto posible necesitarán al menos 10 años de trabajo para poder solicitar.

Quienes no hayan reunido esta cantidad no serán elegibles aún para reclamar su prestación mensual.

Se necesitan al menos 10 años de trabajo para solicitar beneficios de jubilacion. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

A qué edad puedo reclamar mi jubilación del Seguro Social

La edad mínima para reclamar esta prestación es 62 años, aunque en estos casos se aplicarán descuentos sobre el monto a recibir por haber reclamado antes de alcanzar la edad plena.

Aumento COLA 2026: cuánto subirán las jubilaciones

El incremento de beneficios en concepto de COLA será del 2.8% en 2026 y comenzará a verse reflejado en las cuentas bancarias a principios de enero.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes”, afirma el comunicado oficial. El monto exacto figurará en el aviso COLA a recibir.