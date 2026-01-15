El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a los contribuyentes en su sitio web oficial sobre las sanciones que pueden derivarse de ignorar de manera reiterada los avisos de cobro y no mostrar disposición para establecer un plan conjunto que permita saldar la deuda.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de bienes para satisfacer una deuda tributaria. Se pueden embargar sueldos, fondos de cuentas bancarias u otras cuentas financieras; así como también vender su(s) vehículo(s), propiedades inmuebles y otros bienes personales”, señala la agencia.

En este contexto, al recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia que notifica la intención de incautar el vehículo como forma de pago, es fundamental responder dentro de los 30 días siguientes para explorar un plan alternativo que permita resolver la deuda.

Requisitos Previos a la Incautación de un Vehículo por Parte del IRS

De acuerdo con lo explicado por el IRS, existen cuatro instancias que la agencia debe concretar antes de embargar un vehículo o cualquier otra propiedad. Estas son:

El IRS calcula el pendiente y le envía un aviso al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

Medida nacional | El IRS se quedará con los vehículos de todas las personas que no hicieron este trámite a tiempo

El IRS podría confiscar vehículos de quienes no realicen el trámite a tiempo

Cuando la agencia recaudadora decide oficializar la medida sin que se hayan establecido planes alternativos para saldar la deuda pendiente, se determina un monto mínimo para llevar a cabo una subasta, en la cual el deudor puede participar.

Posteriormente, el IRS comunica que se procederá a subastar el vehículo y esperará un plazo mínimo de 10 días antes de realizar efectivamente la operación.

“Las ganancias de la venta saldan el costo de quitarle y venderle la propiedad y por último, su deuda tributaria ”, se señala.

En caso de que exista un remanente de dinero tras cubrir la deuda y los gastos operativos, el IRS informará al contribuyente sobre los procedimientos necesarios para obtener un reembolso del saldo restante.