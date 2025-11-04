En marcha desde el 1 de septiembre, en California comenzó a implementarse oficialmente el programa de Becas de Crecimiento Creativo, que brinda asistencia financiera a los artistas elegidos de la ciudad de Sacramento.

Este apoyo económico, que en su totalidad abarca un período de 12 meses -de los cuales ya dos se pagaron- otorga en su conjunto más de 10,000 dólares a cada participante.

“Estos pagos buscan actuar como un complemento para los artistas y brindarles apoyo financiero adicional para que puedan continuar y avanzar en su carrera en las artes", afirman las autoridades.

Estados Unidos depositará más de 8,000 dólares en las cuentas bancarias de quienes estén en esta lista

Durante la convocatoria, más de 880 solicitudes fueron enviadas, de las cuáles tan sólo 200 obtuvieron la financiación debido a los límites en los fondos disponibles.

Los elegidos reciben desde que oficialmente comenzó el apoyo un monto mensual de 850 dólares, por lo que contando el mes de noviembre cobrarán 8,500 dólares más.

El apoyo se otorga a todas las personas que figuran en esta lista oficial

Cuándo dejará Estados Unidos de entregar los pagos

El programa tiene como período de finalización el 31 de agosto de 2026 y, de acuerdo con lo especificado al momento no existen planes de una próxima ronda de financiamiento.

En caso de estar recibiendo pagos federales o desear hacerlo, las autoridades indican consultar en cada agencia federal sobre cómo podría afectar el estar cobrando el apoyo.