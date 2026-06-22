En Estados Unidos, un tribunal puede autorizar el embargo de celulares, computadoras y tablets a ciudadanos y extranjeros que dejaron vencer una deuda judicial sin resolverla. La medida se ejecuta a través de un oficial del Gobierno, encargado de retirar los bienes que no estén protegidos por una exención legal.

El mecanismo surge de los tribunales civiles de cada estado, que autorizan este tipo de embargos cuando un acreedor demuestra que existe una deuda impaga y obtiene una sentencia judicial en su favor. A partir de ese fallo, el Gobierno habilita a un oficial para hacer cumplir la orden.

¿Cómo se ejecuta el embargo de celulares, computadoras y tablets?

El proceso comienza cuando una persona es notificada de una demanda por una deuda y no responde a tiempo, o responde pero pierde el juicio. En ambos casos, el tribunal emite una sentencia que habilita al acreedor a cobrar por distintas vías.

Una vez dictada la sentencia, el Gobierno puede emitir una orden de ejecución que autoriza a un oficial judicial o sheriff a retirar de forma pacífica los bienes no exentos. Entre los elementos que pueden incluirse están los siguientes:

Celulares, computadoras y tablets de valor elevado

Joyas o artículos de colección por encima de cierto monto

Un segundo vehículo o vehículos de lujo

Efectivo que no esté protegido por una exención

Los bienes retirados se venden posteriormente en una subasta pública. Lo recaudado se destina primero a cubrir los costos del procedimiento y luego a pagar la deuda reclamada por el acreedor.

El proceso comienza cuando una persona es notificada de una demanda por una deuda y no responde a tiempo, o responde pero pierde el juicio. Shutterstock

¿Quiénes corren riesgo y qué pueden hacer para evitarlo?

El riesgo recae principalmente sobre quienes ignoran una demanda por deudas y permiten que el tribunal dicte una sentencia en su contra sin oponer defensa. Esa inacción es la que habilita al Gobierno a autorizar la ejecución posterior.

Responder a tiempo a una notificación judicial es la principal herramienta para evitar este escenario. Cada estado fija un plazo distinto para presentar una respuesta, por lo que conviene verificarlo de inmediato al recibir la citación.

Además, existen exenciones que protegen ciertos bienes incluso con una sentencia firme. Entre los más comunes se encuentran: