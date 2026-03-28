El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó que ciudadanos y extranjeros contribuyentes que detecten errores en su declaración de impuestos deben presentar una declaración enmendada para corregir la información. Este procedimiento permite actualizar datos fiscales cuando hubo cambios o inconsistencias en la presentación original El IRS indica que se debe presentar una declaración enmendada cuando existe un cambio en alguno de los siguientes datos: Si un contribuyente identifica un error en su presentación, pero no otorga una declaración enmendada, podrían surgir: