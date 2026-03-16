El nuevo alcalde de Nueva York Zohran Mamdani puso sobre la mesa una iniciativa que busca duplicar el salario mínimo de los trabajadores a 30 dólares la hora. Actualmente, el estado tiene uno de los salarios mínimo más alto de Estados Unidos, ya que se está sujeto al Costo de Vida (COLA) y los índices de inflación. El plan plantea incrementos graduales que, de concretarse, llevarían el pago mínimo actual a casi el doble en los próximos años. La iniciativa ya comenzó a discutirse en el Concejo Municipal y plantea un aumento progresivo del salario mínimo que hoy se ubica en 17 dólares por hora. De aprobarse, el nuevo esquema salarial se implementaría en etapas durante los próximos años hasta alcanzar el objetivo final a comienzos de la próxima década. El proyecto propone que el salario mínimo aumente gradualmente hasta llegar a 30 dólares por hora, lo que representaría el nivel más alto del país para una gran ciudad. La medida fue presentada por la concejal de Brooklyn Sandy Nurse y cuenta con el respaldo político del alcalde Mamdani. El esquema de aumentos está diseñado para aplicarse de manera progresiva según el tamaño de las empresas. Las compañías con más de 500 empleados deberían comenzar a pagar 20 dólares por hora en 2027, con incrementos posteriores hasta alcanzar los 30 dólares en 2030. En el caso de las empresas más pequeñas, el aumento sería más gradual para facilitar la adaptación de los negocios. Según el cronograma del proyecto, estas compañías llegarían a 21,50 dólares por hora en 2028 y alcanzarían el objetivo final de 30 dólares por hora alrededor de 2032. El plan apunta principalmente a trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo o ingresos cercanos a ese nivel. Se estima que más de un millón de trabajadores en Nueva York dependen de ese piso salarial, lo que representa una parte importante de la fuerza laboral de la ciudad. Además, la propuesta contempla extender la protección salarial a sectores que tradicionalmente quedan fuera de algunos esquemas laborales, como contratistas independientes y trabajadores de plataformas digitales. Los impulsores del proyecto sostienen que el salario actual resulta insuficiente frente al costo de vida en Nueva York, donde el precio de la vivienda, el transporte y los alimentos se encuentra entre los más altos del país. La idea es garantizar que incluso los empleos de menor remuneración permitan cubrir los gastos básicos.