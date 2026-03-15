El salario mínimo en Nueva York volvió al centro del debate político luego de que sectores progresistas impulsaran una propuesta que busca elevar el piso salarial hasta 30 dólares por hora, una cifra que sería la más alta contemplada por una jurisdicción en todo Estados Unidos. El proyecto, presentado en el Concejo Municipal por la concejala Sandra Nurse y respaldado por el alcalde Zohran Mamdani, plantea un incremento progresivo del salario mínimo con el objetivo de ayudar a los trabajadores a afrontar el alto costo de vida en la ciudad, donde los gastos en vivienda, alimentos y servicios continúan en aumento. La iniciativa, sin embargo, ya generó una fuerte reacción entre comerciantes y cámaras empresariales, que advierten sobre posibles despidos, aumento de precios y mayor automatización si la normativa llega a aprobarse. El proyecto plantea un esquema de subas escalonadas para llevar el salario mínimo desde los 17 dólares actuales hasta 30 dólares por hora. Según el plan presentado en el Concejo Municipal: Si la iniciativa prospera, más de un tercio de la fuerza laboral de la ciudad vería modificado su salario, de acuerdo con estimaciones del Economic Policy Institute. Quienes respaldan la medida sostienen que el objetivo es evitar que los trabajadores de tiempo completo vivan en la pobreza en una de las ciudades más caras del país. La propuesta generó preocupación entre comerciantes y emprendedores de distintos barrios de la ciudad. Desde cámaras empresariales aseguran que un aumento tan pronunciado del salario mínimo podría afectar seriamente la rentabilidad de los negocios más chicos. Representantes de la Queens Chamber of Commerce advirtieron que muchos comercios operan con márgenes muy reducidos y aún se están recuperando del impacto económico de la pandemia. Entre los posibles efectos que anticipan algunos analistas se encuentran: Experiencias recientes en ciudades con salarios mínimos elevados, como Seattle, muestran que algunos sectores optaron por instalar kioscos de autoservicio y sistemas automatizados para reducir costos laborales. Además, especialistas advierten que los trabajadores jóvenes y quienes buscan su primer empleo podrían enfrentar mayores dificultades para ingresar al mercado laboral si las empresas reducen vacantes.