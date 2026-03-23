La Nueva Ley de Alquileres en California, conocida como Ley de Protección del Inquilino, ha establecido un cambio fundamental que afecta a millones de contratos de alquiler. En virtud de esta normativa estatal, los propietarios no podrán desalojar a los inquilinos únicamente por la falta de renovación del contrato, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Esta ley de alquileres, vigente en California y designada como AB 1482, ha introducido nuevas protecciones contra desalojos y exige que los propietarios presenten una causa justificada obligatoria para finalizar un alquiler. Esto implica que el simple vencimiento del contrato ya no constituye un motivo suficiente para requerir que el inquilino desocupe la vivienda. La Ley de Protección del Inquilino AB 1482, vigente en California desde 2019, establece que los inquilinos que hayan vivido al menos 12 meses en una propiedad están protegidos contra desalojos arbitrarios. En estos casos, el propietario no puede exigir la desocupación solo porque el contrato haya expirado. La normativa exige que el propietario presente una causa justificada legal, como incumplimiento del contrato, falta de pago del alquiler o uso ilegal de la vivienda. En ausencia de estos motivos, el inquilino tiene derecho a permanecer en la propiedad, incluso sin haber firmado una renovación formal del contrato. La ley de alquileres en California establece dos tipos de causas que habilitan el desalojo legal. La primera corresponde a situaciones en las que el inquilino incumple sus obligaciones, como no pagar el alquiler, violar el contrato o realizar actividades ilegales dentro de la propiedad. La segunda categoría incluye situaciones en las que el propietario necesita recuperar la vivienda por motivos específicos, como mudarse personalmente, retirar la propiedad del mercado o realizar remodelaciones importantes. Incluso en estos casos, la ley exige cumplir requisitos adicionales y compensar al inquilino en determinadas situaciones. En adición, esta nueva ley de alquileres en Estados Unidos, que estará en vigor hasta 2030, es parte de un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer los derechos de los inquilinos, restringir los desalojos injustificados y proporcionar una mayor estabilidad habitacional en el estado de California. Asimismo, la medida establece que, en caso de que el desalojo se realice sin culpa del inquilino, el propietario deberá otorgar una compensación económica equivalente a un mes de alquiler o condonar el último pago. Esta disposición tiene como objetivo mitigar el impacto económico del desplazamiento forzado.