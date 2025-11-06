La Administración del Seguro Social (SSA) publicó recientemente el porcentaje de aumento por costo de vida (COLA) que se aplicará sobre los beneficiarios del Seguro Social y del Pago Suplementario de Seguridad en 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, se espera que este incremento se vea reflejado en las cuentas bancarias de 75 millones de estadounidenses.

En ese marco, si bien muchas personas comenzarán efectivamente a ver la diferencia en sus depósitos de enero, existen quienes recibirán el aumento antes.

No es enero: cuándo recibirán el aumento las personas de esta lista

De acuerdo con lo informado por las autoridades, a diferencia de los beneficiarios del Seguro Social que recibirán su aumento al comenzar 2026, los titulares de prestaciones SSI verán su aumento en el pago realizado el 31 de diciembre .

“Enviamos avisos de COLA durante todo el mes de diciembre. Es posible que su amigo o familiar reciba su aviso por correo antes que usted. Espere hasta enero antes de comunicarse con nosotros sobre su aviso enviado por correo”, explica SSA sobre el aviso que comunicará el nuevo monto a cobrar a fin de mes o en enero, según cada caso.

simonkr

De cuánto es el aumento anunciado por SSA

La ley indica que los beneficios federales deben aumentar conforme al incremento del costo de vida, según lo medido por el Índice de Precios al Consumidor del Departamento de Trabajo para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos.

Así, para 2026 se fijó un incremento mayor que el aplicado para 2025: todos los beneficios subirán un 2.8% . Por ejemplo, para pagos de jubilación esto será representativo de un aproximado de 56 dólares mensuales más.

Los avisos con los montos especificados para cada situación se entregarán por correo y en línea. “Para recibir un aviso de COLA en línea, las personas deberán crear o iniciar sesión en su cuenta personal de my Social Security y optar por no recibir avisos en papel antes del 19 de noviembre de 2025″, señala la agencia federal.