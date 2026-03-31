Las autoridades fiscales de Estados Unidos intensificaron los controles sobre contribuyentes con deudas elevadas y ya existe un registro público que expone a quienes mantienen obligaciones impagas. En el estado de Florida, se publica una lista oficial con personas y empresas que acumulan deudas fiscales morosas, lo que puede derivar en medidas de cobro más severas. El estado de Florida publica un registro actualizado con los contribuyentes con deudas fiscales pendientes por un total de 100.000 dólares o más. Este listado incluye: Estar incluido en este registro no solo implica exposición pública, sino también la posibilidad de enfrentar medidas concretas de cobro. Entre las principales consecuencias se encuentran: Todas las personas físicas o empresas que aparecen en la lista y desean resolver su obligación tributaria, deben ponerse en contacto con su centro de servicio local. Posteriormente, deben realizar alguna de estas acciones: