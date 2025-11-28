La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que la prestación de un beneficiario puede congelarse para poder acceder posteriormente a un monto de jubilación más alto.

“Si ha alcanzado la plena edad de jubilación, pero aún no tiene 70 años, puede pedirnos que suspendamos sus pagos de beneficios por jubilación”, afirma SSA.

Esto permite acceder a créditos de jubilación aplazada, que aumentan el beneficio a recibir de manera proporcional a cuánto se esperó para solicitar.

Estados Unidos congela por completo la jubilación de quienes hayan hecho esto

Quienes tengan derecho a beneficios pueden congelar sus pagos por jubilación hasta los 70 años, momento en el que se puede acceder a la prestación más alta que SSA ofrece.

“Pagamos los beneficios del Seguro Social en el mes después de que se deben. Si se comunica con nosotros en junio y solicita que suspendamos los beneficios, todavía recibirá su pago de beneficios de junio en julio”, se indica.

La agencia especifica entonces que para realizar este pedido no es necesario firmar ningún documento, sino que esto puede solicitarse de manera oral o escrita.

SSA puede pausar la entrega de beneficios por jubilación para que el titular acumule créditos de jubilación atrasada. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Información importante sobre estas jubilaciones congeladas

Cuando una jubilación se pone en pausa para recibir créditos de retiro tardío no es necesario volver a solicitarla, pues se entregará automáticamente cuando se cumplan los 70 años.

En caso de cambiar de parecer y querer recibir el pago antes de esa edad es posible solicitar que se reinicie la entrega de la prestación.

“Si suspende voluntariamente su beneficio por jubilación y tiene a otras personas que reciben beneficios en su registro”, afirman las autoridades.