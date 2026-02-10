El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicadas en su sitio web oficial las sanciones que pueden imponerse después de que se envíen avisos de cobro y no se responda con la debida prontitud. Según se indica, si un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” no es contestado en el plazo establecido, la agencia puede determinar que un embargo es la siguiente acción a llevar a cabo. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, afirma la agencia federal. En este contexto, cuando se determina que la medida impactará sobre salario de un trabajador, es fundamental ponerse en contacto a la brevedad con el organismo para establecer un plan conjunto que permita saldar la obligación de manera alternativa y evitar esta sanción. Cuando el aviso de embargar el salario del trabajador no es contestado en tiempo y forma ni se trabaja en un plan bipartito para saldar el pendiente, la medida se efectiviza y permanece vigente durante cada instancia de pago hasta que la obligación se satisface en su totalidad. En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. “Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, indican las autoridades. De acuerdo con lo indicado por la agencia, esta sanción puede quedar sin efecto cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: