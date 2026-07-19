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Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden generar consecuencias más amplias de lo que muchas parejas imaginan. Cuando una declaración de impuestos se presenta de manera conjunta, ambos cónyuges pasan a compartir legalmente las obligaciones tributarias y eso puede abrir la puerta a embargos sobre cuentas y bienes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede avanzar sobre activos de ambos esposos si no responden a tiempo los avisos oficiales.

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Las parejas casadas comparten su responsabilidad tributaria ante IRS

Cuando un matrimonio presenta una declaración conjunta:

  • Ambos cónyuges comparten responsabilidad tributaria
  • Las deudas fiscales pasan a estar vinculadas a los dos
  • El IRS puede reclamar el pago sobre bienes y activos compartidos
Las obligaciones fiscales compartidas pueden afectar activos de ambos cónyuges. Fuente: El Cronista.
Las obligaciones fiscales compartidas pueden afectar activos de ambos cónyuges. Fuente: El Cronista.Fuente: ShutterstockShutterstock

El aviso final de IRS que las parejas casadas no deben postergar

Antes de ejecutar embargos, el IRS normalmente:

  • Envía múltiples avisos de deuda
  • Informa impuestos pendientes, intereses y multas
  • Emite el Aviso Final de Intención de Embargo

Esta notificación representa una de las últimas oportunidades para evitar medidas de cobro forzoso.