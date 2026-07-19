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Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden generar consecuencias más amplias de lo que muchas parejas imaginan. Cuando una declaración de impuestos se presenta de manera conjunta, ambos cónyuges pasan a compartir legalmente las obligaciones tributarias y eso puede abrir la puerta a embargos sobre cuentas y bienes.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede avanzar sobre activos de ambos esposos si no responden a tiempo los avisos oficiales.
Las parejas casadas comparten su responsabilidad tributaria ante IRS
Cuando un matrimonio presenta una declaración conjunta:
- Ambos cónyuges comparten responsabilidad tributaria
- Las deudas fiscales pasan a estar vinculadas a los dos
- El IRS puede reclamar el pago sobre bienes y activos compartidos
El aviso final de IRS que las parejas casadas no deben postergar
Antes de ejecutar embargos, el IRS normalmente:
- Envía múltiples avisos de deuda
- Informa impuestos pendientes, intereses y multas
- Emite el Aviso Final de Intención de Embargo