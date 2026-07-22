Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede dar lugar a medidas que impactarían de forma directa en el dinero y los bienes del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede avanzar, por ejemplo, con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

Los avisos de IRS que todos deben contestar a tiempo para evitar inconvenientes

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía reiteradas notificaciones oficiales de cobro y, como última instancia, el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

IRS puede embargar bienes para satisfacer una deuda tributaria inconclusa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

IRS podrá embargar a quienes tengan deudas tributarias y hayan ignorado el aviso final

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.