El Gobierno de los Estados Unidos decretó un nuevo feriado para todos los ciudadanos y un grupo determinado gozará de un fin de semana largo de cuatro días. Durante las fechas, habrá un receso laboral de muchas tiendas y entidades.

Este día festivo, que combina descanso, reuniones familiares y preparativos para el inicio de la temporada navideña.

Descanso nacional: el Gobierno confirmó que será feriado este jueves

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de los Estados Unidos, todos los ciudadanos celebrarán el Día de Acción de Gracias el próximo jueves 27 de noviembre. Se trata de una de las festividades más conmemorativa y destacadas en el país.

Este feriado tiene sus raíces en el siglo XVII y que hoy mantiene un profundo sentido de gratitud y unión familiar. Durante esta jornada, las familias se reúnen en torno a la mesa para compartir la clásica cena con pavo, puré, salsa de arándanos y pastel de calabaza.

¿Por qué es importante este feriado?

La fecha se ha consolidado como un momento en el que las familias y comunidades se reúnen para compartir una comida y agradecer por los logros y desafíos superados durante el año. Su valor cultural trasciende lo religioso: es un día de cohesión social que refuerza el sentido de pertenencia y los lazos familiares.

A su vez, este feriado marca el inicio de la temporada festiva que culmina con la Navidad y el Año Nuevo, convirtiéndose en un motor tanto emocional como económico para el país. Las reuniones familiares, los desplazamientos masivos y la actividad comercial que se genera alrededor de la fecha reflejan su impacto no solo en la vida cotidiana, sino también en la economía y en la identidad nacional estadounidense.

Los residentes de Washington tendrá un fin de semana largo de cuatro días

Además del feriado por el Día de Acción de Gracias, los ciudadanos de Washington disfrutarán de un día adicional de descanso, ya que el Gobierno local decretó feriado estatal para el viernes 29 de noviembre.

La medida fue confirmada por las autoridades estatales y se aplicará a todos los empleados públicos y dependencias del estado, lo que permitirá a muchos trabajadores extender su descanso hasta el lunes siguiente.

¿Qué otras sucursales estarán cerradas por el feriado?