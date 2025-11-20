En Estados Unidos comenzó la entrega de una devolución multimillonaria por parte de Amazon que ya está llegando a la cuenta de miles de usuarios. Se trata de un pago confirmado que forma parte de un desembolso total de U$S 2.5 mil millones, distribuido en todo el país.

La compañía informó que l os envíos continuarán durante varias semanas y que solo podrán recibir el dinero quienes cumplan un requisito clave .

¿Quiénes reciben los pagos de Amazon y cuál es el requisito obligatorio?

La devolución está destinada a clientes que, según una orden judicial, califican para recibir parte del dinero. Para obtener el pago, deben cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo:

Haberse suscrito a Amazon Prime entre 23 de junio de 2019 y 23 de junio de 2025 .

Haber tenido problemas al intentar cancelar la suscripción o haberse registrado a través de páginas de Amazon donde, según la demanda, la inscripción podía resultar confusa.

¿Qué páginas están incluidas?

La justicia señaló ciertos lugares del sitio donde la suscripción podía activarse sin que el usuario lo notara claramente, como:

La página donde se elige el envío al finalizar la compra

El registro desde Prime Video.

El botón de suscripción dentro del proceso de pago rápido.

Quienes cumplan estas condiciones pueden recibir hasta U$S 51, dependiendo de cuánto pagaron por Prime.

¿Cuándo llegan los cheques y qué debe hacer cada persona?

La primera etapa de pagos comenzó el 12 de noviembre y seguirá hasta el 24 de diciembre. Los envíos se hacen automáticamente por Venmo o PayPal y no requieren trámite. Si no se aceptan en 15 días, Amazon enviará un cheque por correo a la dirección registrada.

La segunda etapa empieza el 23 de enero, cuando un administrador externo enviará instrucciones para presentar un reclamo. Esta fase incluye a quienes usaron Prime diez veces o menos por año. El formulario podrá enviarse hasta el 23 de julio de 2026, y el monto final dependerá de lo pagado por la membresía.