El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben cumplir para poder renovar su registro por correo.

Quienes opten por esta modalidad tendrán que presentar una serie de documentos oficiales obligatorios para poder llevar a cabo el trámite y, cuando no puedan mostrarse, la solicitud se considerará incompleta.

Anuncio oficial de Texas: prohibirán la renovación del registro a quienes no puedan presentar este documento oficial

Al momento de renovar por correo, todos los solicitantes deben presentar de manera obligatoria una copia de una identificación con foto válida.

De la misma forma es necesario mostrar

Aviso de renovación

Copia del informe de inspección vehicular, en caso de que haga falta

Prueba de seguro de responsabilidad civil

Las tasas que figuran en el aviso de renovación

Cuando alguno de estos documentos no se presente en vigencia y de forma adecuada, las autoridades pueden poner fin a la solicitud.

El registro vehicular no podrá renovarse sin presentar una copia de identificación con foto en fecha. Fuente: Shutterstock. Shutterstock

Qué vehículos deben presentar también una inspección de emisiones

Si bien desde 2025 los vehículos dejaron de necesitar de una inspección de seguridad para llevar a cabo este trámite, aquellos registrados en los siguientes condados deben presentar una certificación de inspección de emisiones

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

Este trámite también puede realizarse de forma online o en persona y los requisitos deben consultarse en el sitio web oficial del DMV.