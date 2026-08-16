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Al momento de comprar huevos, es sumamente común preguntarse cuáles son las diferencias entre los huevos blancos y los huevos de color, y cuál de estas dos opciones resulta más beneficiosa en términos nutricionales.

No obstante, pese al gran debate que existe sobre este punto, los expertos aseguran que el color de la cáscara no determina la calidad, el valor nutricional ni el sabor del huevo.

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Comprar huevos blancos o huevos marrones: qué diferencia hay

La principal diferencia entre ambos está en la raza de la gallina que los pone, por lo que, al momento de elegir, la alimentación del ave, su crianza y la frescura del producto son otros factores que se aconseja priorizar sobre el color.

La Escuela de Salud Pública de Harvard explica sobre este punto que las distintas razas de gallinas pueden producir huevos blancos, crema, marrones azules verdes e incluso moteados.

El color no indica que un huevo sea mejor o peor que otro.

En términos generales, las gallinas con plumaje claro suelen poner huevos blancos, mientras que aquellas con plumaje rojizo o marrón suelen poner huevos marrones.

El color del huevo no determina la calidad nutricional del producto.
El color del huevo no determina la calidad nutricional del producto.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué tipo de huevo recomiendan comprar? ¿Blancos o marrones?

Como ambas opciones brindan el mismo perfil nutricional, al momento de elegir se aconseja prestar atención a

  • La frescura del producto
  • La fecha de vencimiento
  • El estado de la cáscara
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Qué nutrientes puede aportar la ingesta de un huevo

De acuerdo con Harvard, los huevos son fuente de

  • Colesterol
  • Proteína
  • Colina
  • Biotina- Vitamina B7
  • Vitamina A
  • Antioxidantes como luteína y zeaxantina

Se recomienda mantenerlos en su caja a 4.4°C o almacenarlos en el sector más fresco del refrigerador, evitando las puertas laterales.