A través del programa de Becas de Crecimiento Creativo, el 1ro de septiembre California comenzó a brindar una ayuda económica selecta para artistas de diversas disciplinas que cumplían los criterios de selección.

Esta ayuda económica tiene como finalidad apoyar financieramente su carrera profesional con pagos mensuales que se acreditan en sus cuentas bancarias mes a mes hasta finalizar agosto de 2026.

Así, la financiación total pautada para el año siguiente, que tendrá lugar de enero a agosto, será de 6,800 dólares y, en total, cuando finalicen los pagos se habrán cobrado los 10,200 dólares que otorga el programa a cada titular de la prestación.

Quiénes recibirán los 6,800 dólares en los próximos meses

De las 883 solicitudes artísticas elegibles enviadas al programa, las 200 que obtuvieron la puntuación más alta son las que actualmente reciben la financiación. Los depósitos comenzaron a entregarse a todas las personas que figuran en esta lista oficial.

“Estos pagos tienen como objetivo actuar como un complemento para los artistas y brindarles apoyo financiero adicional para que puedan continuar y avanzar en su carrera en las artes", se explicó.

Los depósitos mensuales son de 850 dólares y se acreditan periódicamente hasta que finalice la financiación. Así, el total a cobrar por esta beca en 2026 será de 6,800.

Los beneficiarios de este programa cobraran un total de 6,800 dólares en 2026. Fuente: archivo.

Información esencial sobre estos depósitos

“Si actualmente recibe beneficios de asistencia pública, ser parte del programa Creative Growth Fellowship (Beca de Crecimiento Creativo) puede afectar su elegibilidad para continuar recibiendo esos beneficios”, indican las autoridades. Así, el consejo es verificar con cada agencia que esté otorgando otro financiamiento si estos pagos afectan su elegibilidad.