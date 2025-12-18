Es oficial | Estados Unidos deposita 10.000 dólares en las cuentas bancarias que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

El condado de Sacramento puso en marcha un nuevo programa de asistencia económica destinado a fortalecer el trabajo de artistas locales, en un contexto marcado por la precarización de los ingresos culturales y el aumento del costo de vida en California. La iniciativa busca brindar estabilidad financiera a creadores que desarrollan su actividad de manera independiente y que suelen quedar fuera de los esquemas tradicionales de ayuda.

El plan, denominado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, es impulsado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) y prevé la entrega de cheques mensuales de 850 dólares durante un período de 12 meses, lo que representa un beneficio total de 10.200 dólares por artista al finalizar el ciclo.

El requisito clave que hay que cumplir para recibir más de 10,000 dólares

El Programa de Becas de Crecimiento Creativo, implementado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC), tiene como finalidad proporcionar apoyo a miles de creadores de diversas disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se han seleccionado 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026 .

A través de esta iniciativa, las autoridades pretenden ofrecer estabilidad a profesionales que se desempeñan en campos como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanías y otras manifestaciones culturales abarcadas en las 13 disciplinas reconocidas.

Los depósitos mensuales se entregarán hasta agosto de 2026. Fuente: archivo.

Quiénes calificaron para acceder a este depósito

Quienes aplicaron debían cumplir con las siguientes condiciones:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.

Tener 18 años o más al momento de la inscripción.

Desarrollar su trabajo artístico dentro de las 13 disciplinas admitidas, que incluyen danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Información importante sobre este depósito

Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.

El cheque de $850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.