El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó que un grupo determinado de estadounidenses no es elegible para el crédito fiscal de 8,000 dólares. El fin de la ayuda económica puede ser perjudicial para la economía de muchos hogares.

La elegibilidad del programa depende de las condiciones establecidas por las autoridades federales y la documentación que cada contribuyente presente para dar el alta.

Es oficial: IRS elimina el crédito de 8,000 dólares para estas personas

El Crédito Tributario por Hijos (CTC) comienza a reducirse cuando los ingresos superan los límites fijados por el IRS. El monto más alto de este beneficio supera, levemente, los 8,000 dólares para quienes tienen 3 o más hijos calificables.

Para quienes declaran impuestos de manera individual, el recorte se aplica a partir de ingresos anuales de 200,000 dólares. En el caso de parejas que presentan una declaración conjunta, el límite se ubica en 400,000 dólares.

IRS reduce la elegibilidad del CTC para muchos contribuyentes. Fuente: Archivo.

Una vez superados esos montos, el crédito se reduce de forma progresiva hasta eliminarse por completo. Esto deja fuera del beneficio a familias con ingresos elevados, aun cuando tengan hijos que cumplan con el resto de los requisitos.

¿Qué hacer si IRS suspendió mi beneficio por error?

Si el IRS suspendió un beneficio por error, lo primero es revisar la carta oficial donde explica el motivo del bloqueo. En muchos casos, la suspensión se debe a datos que no coinciden, falta de verificación de identidad o información incompleta sobre ingresos o dependientes.

Luego, es necesario responder dentro del plazo indicado, enviando la documentación que el IRS solicita o corrigiendo la declaración si hubo un error. Mientras más rápido se aclare la situación, antes se puede reactivar el beneficio.

Si el problema no se resuelve o el IRS no responde, el contribuyente puede contactar directamente al organismo o pedir la intervención del Defensor del Contribuyente, que actúa cuando hay demoras o errores administrativos.