El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial las consecuencias que podría tener sobre las cuentas bancarias de un deudor el recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” y no responder con prontitud.

El embargo es el derecho legal que tiene la agencia para incautar la propiedad de un contribuyente que no saldó en tiempo y forma su obligación tributaria.

En ese marco, al recibir un aviso que notifique la intención de embargar una cuenta bancaria es esencial comunicarse cuanto antes para trabajar en un plan bipartito que permita evitar la medida, pues si se efectiviza los fondos serán congelados y posteriormente podrán ser confiscados.

IRS bloqueará las cuentas bancarias y tarjetas de quienes dejaron este trámite sin completar

Cuando no se realizan acuerdos de pago y se impone un embargo contra una cuenta bancaria, el Código de Impuestos Internos (IRC) dictamina que la agencia aguarde 21 días antes de poder efectivizar la medida e incautar fondos y tarjetas de débito asociadas.

“La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo”, afirma la agencia.

IRS puede embargar las cuentas bancarias de un contribuyente para saldar su deuda tributaria. Fuente: archivo.

Si pasados los 21 días la obligación no se resuelve de manera alternativa, los fondos serán incautados y destinados a saldar el pendiente. La medida en general no afecta al dinero depositado después de que se entregó el embargo.

En qué situaciones IRS puede poner fin al embargo

Un embargo -ya sea bancario o de cualquier índole- podría quedar sin efecto cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que la medida se libere por cualquier fin que no sea la primera, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.