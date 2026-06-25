La iniciativa busca compensar parte del costo de los impuestos escolares.

En el estado de Nueva York, la Gobernadora Kathy Hochul anunció un beneficio para propietarios de viviendas que usen esa propiedad como residencia principal. Se trata un beneficio que forma parte del programa School Tax Relief (STAR). La iniciativa busca compensar parte del costo de los impuestos escolares.

Dependiendo de la situación de cada contribuyente, se recibirá el dinero como cheque, deposito directo en forma de reducción en la factura del impuesto escolar.

En el estado de Nueva York, millones de propietarios de viviendas que usan esa propiedad como residencia principal Fuente: Gobernación de Nueva York Mike Groll

Nueva York envía 1,500 dólares a todas las personas y familias que se incluyan en este grupo: ¿Quiénes pueden recibir este dinero?

El programa está dirigido a propietarios cuya vivienda sea su residencia principal. El monto varía según el tipo de beneficio:

STAR básico : dirigido a propietarios con ingresos familiares inferiores a 500.000 dólares anuales y que utilizan la vivienda como residencia principal. Da entre 350 y 600 dólares.

STAR ampliado: reservado para adultos mayores de 65 años, con ingresos por debajo de 110.750 dólares anuales. Da entre 700 y 1,500 dólares.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser propietario de la vivienda

Usarla como residencia principal

Cumplir con el límite de ingresos

Cumplir con el requisito de edad, si corresponde

¿Cómo y cuándo se recibirán los 1,500 dólares de Nueva York?

La forma de pago dependerá de cómo esté inscripta cada propiedad y del sistema tributario local. Los beneficiarios pueden recibir el alivio fiscal como cheque, depósito o crédito aplicado.

La distribución comenzó en junio y continuará hasta otoño del 2026, siguiendo las fechas del calendario fiscal de cada condado.