El Servicio de Rentas Internas (IRS) puede embargar propiedades de contribuyentes que no hayan cumplido con sus obligaciones tributarias, incluyendo la posibilidad de incautar su vivienda.

Sin embargo, no todas las deudas fiscales resultan en un embargo, ya que esto depende de las condiciones establecidas por el Código de Impuestos Internos (IRC). A continuación, los detalles clave sobre este proceso y cómo protegerte de que afecte tus bienes.

Estados Unidos confisca viviendas: cuál es el motivo

Un embargo delIRS se refiere a la confiscación legal de bienes, incluidos salarios, cuentas bancarias, vehículos y viviendas, entre otros bienes personales, con el fin de cubrir una deuda tributaria pendiente.

Uno de los tipos de embargo más comunes es el embargo salarial, donde una parte del salario del contribuyente se retiene automáticamente hasta que se pague la deuda. Esta medida puede aplicarse a diversas deudas fiscales dentro de los Estados Unidos.

Si recibes un aviso titulado “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia”, es crucial que contactes al IRS de inmediato para evitar que se materialice el embargo.

Cómo prevenir un embargo

Para evitar que el IRS embargue tus bienes, es fundamental cumplir con las siguientes recomendaciones:

Presenta tus declaraciones de impuestos a tiempo y realiza el pago correspondiente antes de la fecha límite. Si necesitas más tiempo, solicita una prórroga. Si no puedes pagar el total de la deuda, realiza pagos parciales y negocia con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para encontrar una solución que te permita saldar la deuda sin recurrir al embargo.

Qué pasa si el IRS embarga tu vivienda

En el caso de que el IRS decida embargar tu vivienda, la propiedad será puesta a la venta y las ganancias obtenidas se destinarán a cubrir tu deuda tributaria. Antes de la venta, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) calculará el valor mínimo de la propiedad y te notificará de este monto.

El IRS proporcionará detalles sobre el valor asignado a la propiedad y te dará la oportunidad de impugnarlo si consideras que no refleja el valor real del mercado. Además, se anunciará públicamente la venta, generalmente a través de anuncios en periódicos locales o boletines en lugares públicos.

Una vez emitido el aviso, el IRS esperará al menos 10 días antes de proceder con la venta. Si el monto obtenido excede tu deuda, te explicarán cómo podrás recibir el reembolso de la diferencia.

¿Qué opciones tienes para liberar tu propiedad de un embargo?

Si tu propiedad ha sido embargada, puedes solicitar su liberación al IRS. Para ello, debes ponerte en contacto con ellos de inmediato y presentar tu caso.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría liberar la propiedad embargada si considera que el embargo está generando un perjuicio económico significativo. Si tu solicitud es rechazada, tienes la opción de apelar la decisión.

Las condiciones bajo las cuales el IRS puede liberar un embargo incluyen:

La deuda tributaria ha sido completamente saldada.

ha sido completamente saldada. El período de prescripción para la cobranza de la deuda ha vencido antes del embargo.

para la cobranza de la deuda ha vencido antes del embargo. Liberar el embargo facilitaría el pago de la deuda tributaria.

Se ha establecido un plan de pago a plazos que impide continuar con el embargo.

que impide continuar con el embargo. El embargo está causando un daño económico inmediato, afectando tu capacidad para cubrir necesidades básicas.

El valor de la propiedad embargada es superior al monto de la deuda y liberarla no afecta la capacidad del IRS de cobrar el adeudo.

¿Qué hacer si tu cuenta bancaria es suspendida por el IRS?

Recientemente, el IRS ha implementado medidas para suspender cuentas bancarias de personas que no cumplen con las normativas fiscales, lo que podría incluir la retención de fondos. Además, el organismo confirmó nuevas auditorias para la declaración de impuestos.

Si tu cuenta ha sido suspendida, debes comunicarte de inmediato con el IRS o con tu institución financiera para resolver la situación y evitar mayores inconvenientes.