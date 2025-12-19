El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial cuáles son las nuevas reglas que deberán cumplir los contribuyentes en la temporada fiscal 2026, próxima a comenzar.

En línea con la Orden Ejecutiva 14247, la agencia tributaria comenzó a eliminar gradualmente los reembolsos en papel y en línea con esta medida, quienes no proporcionen la información necesaria al declarar para que el depósito correspondiente se realice de esta manera, serán contactados por IRS para recibir las instrucciones necesarias.

IRS va casa por casa: rastrearán a todas las personas que no cumplan esta nueva condición

La Orden Ejecutiva impulsa la transición a pagos federales con el fin de “mejorar la eficiencia, reducir el fraude y disminuir los costos”, según indican las autoridades.

En ese sentido, todas las declaraciones de impuestos correspondientes a 2025 -las de años anteriores no están afectadas por esta medida- deberán incluir la información de Depósito Directo para evitar demoras en las devoluciones que deban realizarse.

Cuando estos datos no se proporcionen ni se califique para una excepción, la agencia enviará un aviso al hogar de cada uno de estos contribuyentes.

“El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica.

IRS se contactará con cada contribuyente que no proporcione su información de Depósito Directo. Fuente: archivo

Qué sucederá si no se cumple con este nuevo requisito en la temporada fiscal 2026

Cuando el tributante no brinde su información bancaria, tampoco califique para una excepción ni responda el aviso de IRS dentro de los 30 días posteriores a que sea enviado, verá demoras de seis semanas en el reintegro de su dinero.

¿Y si no tengo una cuenta bancaria?

En un comunicado oficial compartido por la agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, pero también se ofrecerán alternativas como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales.

“Se emitirá orientación e información adicional para la presentación de impuestos de 2025 antes de la temporada de presentaciones de 2026″, aseguró IRS.