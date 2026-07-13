Es oficial | El IRS enviará sin aviso a sus agentes armados a visitar hogar por hogar de todas las personas que hayan cometido delitos fiscales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comunica en su plataforma oficial las circunstancias bajo las cuales sus agentes pueden llevar a cabo visitas al domicilio o establecimiento de un contribuyente.

A pesar de que las visitas sin previo aviso son infrecuentes, las autoridades explican que, en ciertas situaciones específicas, los agentes certificados tienen la potestad, como parte de una investigación, de acudir al hogar de un contribuyente de forma sorpresiva.

El IRS desplegará agentes armados sin notificación previa en determinados hogares.

De acuerdo con lo señalado por la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados de dicha agencia.

Estos oficiales se ocupan de investigar delitos fiscales criminales asociados a violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las normativas sobre el blanqueo de capitales.

El IRS indica que estos oficiales tienen la facultad de realizar visitas sin notificación o llamar sin aviso a un contribuyente que haya infringido la ley con el propósito de llevar a cabo una investigación pertinente. Asimismo, pueden comunicarse con terceros relacionados o enviar correspondencia a través de plataformas externas.

El IRS enviará sin aviso a sus agentes armados a visitar hogar por hogar de todas las personas que hayan cometido delitos fiscales El Cronista

Es fundamental resaltar que estos representantes:

No solicitarán pagos.

No piden información personal como un Número del Seguro Social (SSN).

No se involucran en casos relacionados con impuestos.

Pasos a considerar ante la visita de representantes del IRS en su residencia.

La agencia indica que, en caso de que un agente especial del IRS realice una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la facultad de emplear la Herramienta de Verificación de Empleados para comprobar que el agente efectivamente pertenece a la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales al llevar a cabo sus investigaciones”, sostiene el IRS. Este procedimiento constituye un método para autenticar la identidad del oficial.