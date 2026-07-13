Cheques aprobados: Estados Unidos otorga apoyo económico a todas las personas por el Programa de Becas de Crecimiento Creativo

A partir del 1 de septiembre de 2025, se dará inicio en California a un programa de apoyo económico que tiene como objetivo transformar la situación de numerosos artistas en el condado de Sacramento.

Esta iniciativa brindará un cheque mensual de $850 dólares durante un periodo de 12 meses, lo cual representa un beneficio total de $10,200 dólares por individuo.

Estados Unidos revela un reciente paquete de estímulo económico.

El apoyo tiene como objetivo proporcionar estabilidad a profesionales dedicados a la música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras manifestaciones culturales que se encuentran dentro de las 13 disciplinas reconocidas.

El plan, nombrado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue diseñado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el fin de promover el trabajo de creadores en diferentes disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se ha determinado que 200 beneficiarios recibirán los pagos hasta agosto de 2026.

El plan, nombrado Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue diseñado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el fin de promover el trabajo de creadores en diferentes disciplinas. Fuente: narrativas-spin-us

Período destinado para la inscripción

La OAC recomendó a los postulantes que revisen de forma periódica su bandeja de entrada, así como la carpeta de correo no deseado, ya que la confirmación del beneficio puede ser recibida por esos medios.

En la actualidad, los seleccionados recibirán una notificación a través de correo electrónico o mensaje de texto.

Requisitos necesarios para obtener el apoyo financiero en Sacramento

Los solicitantes debían satisfacer las condiciones delineadas en el siguiente listado:

Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no superior a 60 días.

Tener 18 años o más en el momento de la inscripción.

Ejercer su labor artística dentro de las 13 disciplinas autorizadas, que comprenden danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y expresiones interdisciplinarias.

Un aporte financiero adicional a lo largo de un año.

Este programa, que se extenderá hasta agosto de 2026, se posiciona como una de las iniciativas más significativas de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante el periodo 2025-2026.

El cheque de $850 en California no está sujeto a un uso específico. De acuerdo con la OAC, cada artista tiene la libertad de destinarlo a gastos personales, adquisición de materiales o inversión en proyectos que fortalezcan su carrera creativa.