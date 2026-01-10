En esta noticia
El Gobierno de Texas lanzó oficialmente uno de los programas de vouchers para escuelas privadas más grandes de Estados Unidos, que permitirá a miles de familias usar fondos públicos para pagar total o parcialmente la educación de sus hijos fuera del sistema estatal tradicional.
La medida fue firmada por el gobernador Greg Abbott y marca un cambio estructural en la política educativa del estado.
El nuevo esquema habilita el uso de dinero público para cubrir cuotas de escuelas privadas, materiales educativos y otros gastos escolares, con un sistema de cuentas administradas por el estado.
El programa entró en vigencia legal el 1° de septiembre de 2025, aunque su implementación plena está prevista para el ciclo lectivo 2026–2027 y estará disponible únicamente para residentes en Texas.
¿Quiénes pueden solicitar los vouchers para escuelas privadas en Texas?
El programa de vouchers para escuelas privadas en Texas está abierto a casi todos los estudiantes en edad escolar del estado, incluidos aquellos que ya asisten a instituciones privadas.
No pueden participar los alumnos que permanezcan inscriptos en escuelas públicas ni quienes no puedan acreditar ciudadanía estadounidense.
En caso de que la demanda supere el presupuesto disponible, Texas aplicará un sistema de prioridades, que favorece primero a estudiantes con discapacidad y a familias de ingresos bajos o medios.
El orden de acceso se define según el nivel de ingresos y la situación educativa previa del alumno, aunque el cupo no está garantizado para todos los solicitantes.
Prioridades de asignación
- Estudiantes con discapacidad de hogares hasta 500% del nivel federal de pobreza
- Familias con ingresos de hasta 200% del nivel de pobreza
- Familias entre 200% y 500% del nivel de pobreza
- Hogares con ingresos superiores (limitados al 20% del presupuesto)
¿Cuánto cubren los vouchers para escuelas privadas y qué gastos incluyen?
Los vouchers para escuelas privadas en Texas cubren, en promedio, entre u$s 10.300 y u$s 10.900 por estudiante por año, lo que equivale al 85% del gasto público por alumno en escuelas estatales.
Los fondos se depositan en cuentas de ahorro educativo controladas por el estado y solo pueden usarse para gastos autorizados.
El programa contempla beneficios adicionales según el perfil del estudiante. Los alumnos con discapacidad pueden acceder a fondos extra de hasta u$s 30.000 para servicios especiales, mientras que quienes reciben educación en el hogar podrán solicitar hasta u$s 2.000 anuales.
Las escuelas privadas pueden decidir si participan y no están obligadas a aceptar a todos los postulantes.
Gastos que pueden cubrirse
- Cuota de escuelas privadas acreditadas
- Libros y materiales educativos
- Transporte escolar
- Terapias y apoyos educativos
- Otros gastos vinculados a la educación autorizados por el estado