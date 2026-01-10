El Gobierno de Texas lanzó oficialmente uno de los programas de vouchers para escuelas privadas más grandes de Estados Unidos, que permitirá a miles de familias usar fondos públicos para pagar total o parcialmente la educación de sus hijos fuera del sistema estatal tradicional .

La medida fue firmada por el gobernador Greg Abbott y marca un cambio estructural en la política educativa del estado.

El nuevo esquema habilita el uso de dinero público para cubrir cuotas de escuelas privadas, materiales educativos y otros gastos escolares, con un sistema de cuentas administradas por el estado.

El programa entró en vigencia legal el 1° de septiembre de 2025, aunque su implementación plena está prevista para el ciclo lectivo 2026–2027 y estará disponible únicamente para residentes en Texas.

¿Quiénes pueden solicitar los vouchers para escuelas privadas en Texas?

El programa de vouchers para escuelas privadas en Texas está abierto a casi todos los estudiantes en edad escolar del estado , incluidos aquellos que ya asisten a instituciones privadas.

No pueden participar los alumnos que permanezcan inscriptos en escuelas públicas ni quienes no puedan acreditar ciudadanía estadounidense.

En caso de que la demanda supere el presupuesto disponible , Texas aplicará un sistema de prioridades, que favorece primero a estudiantes con discapacidad y a familias de ingresos bajos o medios.

El orden de acceso se define según el nivel de ingresos y la situación educativa previa del alumno, aunque el cupo no está garantizado para todos los solicitantes.

Prioridades de asignación

Estudiantes con discapacidad de hogares hasta 500% del nivel federal de pobreza

Familias con ingresos de hasta 200% del nivel de pobreza

Familias entre 200% y 500% del nivel de pobreza

Hogares con ingresos superiores (limitados al 20% del presupuesto)

¿Cuánto cubren los vouchers para escuelas privadas y qué gastos incluyen?

Los vouchers para escuelas privadas en Texas cubren, en promedio, entre u$s 10.300 y u$s 10.900 por estudiante por año, lo que equivale al 85% del gasto público por alumno en escuelas estatales.

Los fondos se depositan en cuentas de ahorro educativo controladas por el estado y solo pueden usarse para gastos autorizados.

El programa contempla beneficios adicionales según el perfil del estudiante. Los alumnos con discapacidad pueden acceder a fondos extra de hasta u$s 30.000 para servicios especiales, mientras que quienes reciben educación en el hogar podrán solicitar hasta u$s 2.000 anuales.

Las escuelas privadas pueden decidir si participan y no están obligadas a aceptar a todos los postulantes.

Gastos que pueden cubrirse