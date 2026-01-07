La próxima temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos no será una más. Para millones de contribuyentes —en especial para quienes durante años recibieron su dinero por correo— el cambio será inmediato, concreto y obligatorio: el IRS dejará de enviar cheques en papel y los reembolsos pasarán a pagarse únicamente por medios digitales.

La medida forma parte de una transformación más amplia del Estado federal que busca modernizar los pagos públicos, reducir costos operativos y cerrar una puerta histórica al fraude, la pérdida y el robo de cheques. Pero para el contribuyente común, el impacto se resume en una sola frase: si no tienes un medio digital válido, no vas a poder cobrar tu reembolso.

IRS: qué cambia exactamente en la temporada de impuestos 2026

Desde 2026, el sistema fiscal estadounidense funcionará bajo una nueva regla:

No habrá más cheques físicos del IRS para reembolsos.

Todos los pagos serán electrónicos (depósito directo u otros sistemas digitales habilitados).

La norma no alcanza solo al IRS, sino que se extiende a todas las agencias federales.

El IRS dejará de enviar cheques en papel y los reembolsos pasarán a pagarse únicamente por medios digitales. Imagen: archivo.

El fundamento oficial es claro: los cheques en papel generan demoras, costos administrativos elevados y son mucho más vulnerables a fraudes y extravíos. En un contexto donde casi todo el sistema financiero ya opera en formato digital, el gobierno decidió cerrar definitivamente esa etapa.

Cómo vas a cobrar tu reembolso de impuestos en 2026

El mecanismo principal será el depósito directo del IRS, considerado el método más rápido y seguro para recibir el dinero.

Para eso vas a necesitar:

Número de cuenta bancaria

Routing number (número de ruta)

Una cuenta activa a tu nombre

Quienes no tengan una cuenta bancaria tradicional podrán usar tarjetas prepagas autorizadas o cuentas digitales compatibles con el sistema federal. La clave no es el banco, sino que el medio esté validado para recibir transferencias del gobierno.

En otras palabras: no necesitas un banco “clásico”, pero sí necesitas un canal electrónico aceptado.

Por qué este cambio afecta más a algunos grupos

Aunque la norma es general, el impacto no es igual para todos. Los grupos que más sienten este giro son:

Personas mayores acostumbradas al cheque físico.

Contribuyentes que no están bancarizados.

Familias hispanas que prefieren métodos tradicionales o en efectivo.

Para ellos, el cambio no es solo técnico: es cultural y práctico. Pasar del sobre en el buzón a una transferencia digital requiere información, confianza y planificación.

Qué hacer desde ahora para no tener problemas en 2026

Aunque falte tiempo para la próxima temporada fiscal, los especialistas recomiendan no esperar. Estos son los pasos clave: