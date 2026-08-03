La cotizacióndel Peso dominicano este lunes 3 de agosto en Estados Unidos es de 57.8 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.33% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano cayó -0.34% y en el último año retrocedió -9.40%, evidenciando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.74%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.42%.

En el día 1, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento constante de la moneda en comparación con los días anteriores.

Por otro lado, la percepción en el mercado es de optimismo, lo que sugiere que la apreciación del Peso podría continuar, impulsada por factores económicos favorables. Es importante monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad a largo plazo.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, al cambiar divisas en EE. UU., compara tasas y comisiones, evita los kioscos de aeropuertos, prioriza cajeros de bancos reconocidos o tarjetas sin recargos internacionales, avisa a tu banco y conserva los recibos.