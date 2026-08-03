La cotizacióndel Peso mexicano este lunes 3 de agosto en Estados Unidos es de 17.32 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.06% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización se debilitó: en la última semana retrocedió -0.62% y en el último año acumuló -7.08%.

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Conocé la cotización de este lunes, 3 de agosto de 2026.

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano durante la última semana fue del 3.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días anteriores, lo cual puede ser una señal de confianza en la economía local y en los mercados internacionales.

En los días pasados, la tendencia había mostrado cierta volatilidad, pero el aumento del valor de hoy sugiere que el Peso se está fortaleciendo. Este cambio podría ser resultado de factores internos o externos que afectan la economía nacional.

Analizando esta tendencia, es importante observar si se mantendrá en los próximos días o si se revertirá por alguna circunstancia económica.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA