A partir de enero de 2026, las jubilaciones mínima y máxima del Seguro Social aumentarán un 2,8%, aplicando el nuevo ajuste por costo de vida (COLA). Foto: Archivo.

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó la entrega de más de 40,000 dólares en las cuentas bancarias de las personas que cumplen determinados requisitos. Se trata de asistencia financiera que ayuda a muchos ciudadanos a cubrir sus gastos básicos.

Los depósitos están asociados a la Administración del Seguro Social (SSA), por lo que los pagos pueden variar dependiendo del estatus de cada beneficiario.

Es oficial: el Gobierno deposita más de 40,000 dólares en las cuentas bancarias de estas personas

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste del 2.8% para todos los beneficiarios a partir de los próximos meses. Esto representará, aproximadamente, un aumento de 56 dólares extra por cada prestación.

Actualmente, los jubilados que deciden retirarse a los 67 años de edad cobran la pensión promedio que es de 4,018. Esto representa un total de 48,216 dólares al año.

El Gobierno anunció los aumentos para los pagos de la jubilación en el 2026. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-ar

Los depósitos se realizan directamente a las cuentas bancarias de todos los jubilados, ya que, recientemente, las autoridades de SSA eliminaron la posibilidad de entregarlos en cheques de papel.

¿Cuándo entra en vigencia el aumento del Seguro Social?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades del programa, y como suele aplicarse todos los años, el aumento estará disponible a partir de 1 de enero de 2026.

Se trata de un ajuste por inflación y Costo de Vida (COLA). Por lo que, durante el resto del año, no se aplicarían otros aumentos.