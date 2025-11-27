El estado de Nueva York incluyó como iniciativa para su presupuesto 2025-2026 los conocidos como “cheques de reembolso por inflación”, una iniciativa que busca brindar alivio económico a los contribuyentes de ingresos bajos y moderados que pagaron impuestos más altos por el aumento del costo de vida.

En ese marco, la gobernadora Kathy Hochul anunció recientemente que ya fueron enviados más de 8 millones de cheques desde el inicio pautado para la entrega, a fines de septiembre de este año.

Si bien la fase inicial del programa se encuentra completa, las autoridades aseguran que durante los días venideros continuarán enviándose estos reembolsos a todas las personas y familias que el Departamento de Hacienda considere elegibles para la devolución y el proceso se realizará de manera automática.

Elegibilidad para estos pagos: quiénes podrían cobrar

Los requisitos que enumeran las autoridades como condiciones para calificar y recibir esta devolución son los siguientes

Haber presentado el Formulario IR-201, Declaración de impuestos sobre la renta de residentes del estado de Nueva York

Cumplir con los umbrales de ingresos fijados

No haber sido reclamado como dependiente en otras declaraciones

Las autoridades continuarán entregando cheques a los contribuyentes que cumplan con los criterios de elegibilidad y aún no hayan recibido su dinero. Fuente: archivo. simonkr

Cuánto dinero puedo recibir en estos cheques

El monto recibido o por recibir varía en función de los ingresos y estado civil de cada contribuyente para el año fiscal 2023. Los límites publicados son

Solteros

AGI : USD 75,000 o menos - Reembolso : USD 200

AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Casado que presentó una declaración conjunta

AGI : USD 150,000 o menos - Reembolso : USD 400

AGI: más de USD 150,0000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300

Casado que presenta una declaración por separado

AGI : USD 75,000 personas o menos - Reembolso : USD 200

AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Cabeza de familia

AGI : USD 75,000 o menos - Reembolso : USD 200

AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Cónyuge sobreviviente calificado

AGI : USD 150,000 o menos - Reembolso : USD 400

AGI: más de USD 150,000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300

Si bien las autoridades no proporcionaron un calendario de pago específico, quienes se consideren elegibles y aún no hayan recibido su dinero lo harán “en las próximas semanas”.