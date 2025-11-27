En esta noticia
El estado de Nueva York incluyó como iniciativa para su presupuesto 2025-2026 los conocidos como “cheques de reembolso por inflación”, una iniciativa que busca brindar alivio económico a los contribuyentes de ingresos bajos y moderados que pagaron impuestos más altos por el aumento del costo de vida.
En ese marco, la gobernadora Kathy Hochul anunció recientemente que ya fueron enviados más de 8 millones de cheques desde el inicio pautado para la entrega, a fines de septiembre de este año.
Si bien la fase inicial del programa se encuentra completa, las autoridades aseguran que durante los días venideros continuarán enviándose estos reembolsos a todas las personas y familias que el Departamento de Hacienda considere elegibles para la devolución y el proceso se realizará de manera automática.
Elegibilidad para estos pagos: quiénes podrían cobrar
Los requisitos que enumeran las autoridades como condiciones para calificar y recibir esta devolución son los siguientes
- Haber presentado el Formulario IR-201, Declaración de impuestos sobre la renta de residentes del estado de Nueva York
- Cumplir con los umbrales de ingresos fijados
- No haber sido reclamado como dependiente en otras declaraciones
Cuánto dinero puedo recibir en estos cheques
El monto recibido o por recibir varía en función de los ingresos y estado civil de cada contribuyente para el año fiscal 2023. Los límites publicados son
Solteros
- AGI: USD 75,000 o menos - Reembolso: USD 200
- AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150
Casado que presentó una declaración conjunta
- AGI: USD 150,000 o menos - Reembolso: USD 400
- AGI: más de USD 150,0000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300
Casado que presenta una declaración por separado
- AGI: USD 75,000 personas o menos - Reembolso: USD 200
- AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150
Cabeza de familia
- AGI: USD 75,000 o menos - Reembolso: USD 200
- AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150
Cónyuge sobreviviente calificado
- AGI: USD 150,000 o menos - Reembolso: USD 400
- AGI: más de USD 150,000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300
Si bien las autoridades no proporcionaron un calendario de pago específico, quienes se consideren elegibles y aún no hayan recibido su dinero lo harán “en las próximas semanas”.