En esta noticia

El estado de Nueva York incluyó como iniciativa para su presupuesto 2025-2026 los conocidos como “cheques de reembolso por inflación”, una iniciativa que busca brindar alivio económico a los contribuyentes de ingresos bajos y moderados que pagaron impuestos más altos por el aumento del costo de vida.

En ese marco, la gobernadora Kathy Hochul anunció recientemente que ya fueron enviados más de 8 millones de cheques desde el inicio pautado para la entrega, a fines de septiembre de este año.

Si bien la fase inicial del programa se encuentra completa, las autoridades aseguran que durante los días venideros continuarán enviándose estos reembolsos a todas las personas y familias que el Departamento de Hacienda considere elegibles para la devolución y el proceso se realizará de manera automática.

Empleo.Alerta por la ola de despidos masivos: cerraron dos grandes empresas en el país y todos estos trabajadores se quedan sin empleo en Estados Unidos
Impuestos.Oficial | El Gobierno embargará las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite

Elegibilidad para estos pagos: quiénes podrían cobrar

Los requisitos que enumeran las autoridades como condiciones para calificar y recibir esta devolución son los siguientes

  • Haber presentado el Formulario IR-201, Declaración de impuestos sobre la renta de residentes del estado de Nueva York
  • Cumplir con los umbrales de ingresos fijados
  • No haber sido reclamado como dependiente en otras declaraciones
Las autoridades continuarán entregando cheques a los contribuyentes que cumplan con los criterios de elegibilidad y aún no hayan recibido su dinero. Fuente: archivo.
Las autoridades continuarán entregando cheques a los contribuyentes que cumplan con los criterios de elegibilidad y aún no hayan recibido su dinero. Fuente: archivo.simonkr

Cuánto dinero puedo recibir en estos cheques

El monto recibido o por recibir varía en función de los ingresos y estado civil de cada contribuyente para el año fiscal 2023. Los límites publicados son

Solteros

  • AGI: USD 75,000 o menos - Reembolso: USD 200
  • AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Casado que presentó una declaración conjunta

  • AGI: USD 150,000 o menos - Reembolso: USD 400
  • AGI: más de USD 150,0000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300

Casado que presenta una declaración por separado

  • AGI: USD 75,000 personas o menos - Reembolso: USD 200
  • AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Cabeza de familia

  • AGI: USD 75,000 o menos - Reembolso: USD 200
  • AGI: más de USD 75,000 pero no más de USD 150,000 - Reembolso: USD 150

Cónyuge sobreviviente calificado

  • AGI: USD 150,000 o menos - Reembolso: USD 400
  • AGI: más de USD 150,000 pero no más de USD 300,000 - Reembolso: USD 300

Si bien las autoridades no proporcionaron un calendario de pago específico, quienes se consideren elegibles y aún no hayan recibido su dinero lo harán “en las próximas semanas”.