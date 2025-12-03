El Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició una nueva fase de controles presenciales dirigidos a familias con hijos en varios estados del país. El organismo confirmó que estos operativos buscan aclarar situaciones detectadas en declaraciones recientes vinculadas a un beneficio muy solicitado.

Si bien el IRS suele comunicarse por carta o por canales autorizados , ciertos casos justifican enviar personal identificado directamente al domicilio. Estas visitas se activan solo cuando existen dudas específicas sobre la información presentada, lo que genera inquietud entre contribuyentes con menores a cargo.

¿Por qué el IRS visitará hogar por hogar a familias que solicitaron este beneficio?

Las visitas se tratan de familias que reclamaron el Crédito Tributario por Hijo (CTC) y en IRS detecta inconsistencias en su solicitud. En caso de despertar alguna sospecha, el ente recaudador puede abrir una auditoría y enviar a un agente tributario, el agente civil autorizado para realizar exámenes presenciales.

Estas acciones se disparan cuando el organismo detecta inconsistencias en la declaración que pueden desatar sospechas de fraude fiscal. Siempre se envía primero una carta formal y luego, en caso de considerarlo necesario, se complementa la revisión con llamadas o visitas puntuales.

¿Qué revisa el IRS durante estas auditorías?

Que el menor haya vivido más de medio año en el hogar.

Que exista el parentesco declarado.

Que el SSN sea válido y emitido antes de la fecha límite.

Que el contribuyente aporte la mayor parte del sustento.

Que los ingresos permitan recibir CTC, el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) u el Crédito para Otros Dependientes (ODC).

¿Qué familias están en riesgo de auditoría por el Crédito Tributario por Hijo?

El CTC solo aplica si el menor es ciudadano estadounidense, tiene un SSN válido, convive más de seis meses con el contribuyente y es menor de 17 años. Cuando alguno de estos elementos no coincide con los registros oficiales, el IRS puede activar una investigación.

También pueden quedar bajo revisión quienes tienen ingresos demasiado bajos para los créditos reembolsables, cambian dependientes con frecuencia o reclaman simultáneamente CTC, ACTC u ODC sin cumplir los requisitos. En estos casos, el IRS puede negar el crédito y exigir nueva documentación.

Señales que pueden activar una auditoría del IRS