El Internal Revenue Service (IRS) comunicó a los ciudadanos y extranjeros que presentaron sus declaraciones que en el caso de detectar errores en el formulario, se deberá volver a presentar una declaración enmendada con el fin de corregir la información. Se tomarán como errores cualquier tipo de cambios o inconsistencias en la primera presentación que no coincidan con la información registrada en el sistema del IRS. El organismo señala que se tendrá que presentar una declaración enmendada si es que hubo cambios en alguno de estos componentes: En el caso de que no se corrija el error que señaló el IRS con una declaración enmendada, el IRS podría aplicar ajustes automáticos y sanciones económicas sobre impuestos adeudados. Además, también se demoran los reembolsos, si es que corresponden. Es recomendable corregir cualquier tipo de error y en todo caso, solicitar información adicional cuando llega algún aviso del IRS para evitar cualquier inconveniente.