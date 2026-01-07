Estados Unidos confirmó una medida migratoria que prohíbe y pausa la visa a un grupo específico de solicitantes sin excepción. La decisión rige de forma inmediata y alcanza al Programa de Visas por Diversidad, conocido como la lotería de visas.

La pausa fue dispuesta por el Departamento de Estado para revisar los controles de seguridad del programa tras un hecho violento reciente. Mientras dure la evaluación, no se emitirá ninguna visa de diversidad, aunque algunos trámites continúan.

¿A quiénes prohíbe y pausa la visa Estados Unidos sin excepción?

Estados Unidos prohíbe y pausa la visa a todas las personas seleccionadas para una visa de inmigrante por diversidad. La medida se aplica a la totalidad de los beneficiarios del programa, sin importar el país de origen ni la etapa del proceso.

Incluye a todos los ganadores de la Diversity Visa .

No hay excepciones ni casos especiales.

La pausa afecta solo a la emisión de la visa, no a la inscripción en la lotería.

¿Qué ocurre con las entrevistas, trámites y visas vigentes?

Aunque Estados Unidos prohíbe y pausa la visa de diversidad, los solicitantes pueden presentar solicitudes y asistir a entrevistas ya programadas. Sin embargo, no se emitirá ninguna visa hasta que finalice la revisión del programa.